Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.04.2022 11:01
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAirketimizin 2021 yılı değerlendirmeleri ve 2022 yılına ilişkin beklentileri hakkında hazırlamış olduğumuz şirket değerlendirme raporumuz ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022863


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:272.558
Değişim :  0,03% |  0,82
Açılış :  2.550  
Önceki Kapanış :  2.557  
En Yüksek
2.561 En Düşük
2.546
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 25,64 5.571.663 % 9,95  
KLSYN 2,16 43.011.940 % 9,64  
IHAAS 20,82 6.558.086 % 8,16  
TIRE 13,50 51.724.996 % 6,80  
BMSCH 8,51 66.055.710 % 5,98  
daha fazla
11:27 Alış Satış %  
Dolar 14,7331 14,7389 % 0,25  
Euro 15,9116 15,9203 % -0,18  
Sterlin 18,9590 19,0540 % -0,73  
Frank 15,3646 15,4571 % 0,04  
Riyal 3,9172 3,9368 % 0,22  
daha fazla
11:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.948 -3,62  
Altın Gr. 924 924 1,39  
Cumhuriyet 6.107 6.199 0,00  
Tam 6.079 6.230 0,65  
Yarım 2.938 3.014 0,31  
Çeyrek 1.474 1.507 0,16  
Gümüş.Ons 24,33 24,36 -0,31  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 -0,11  
B. Petrol 108 108 -0,74  
Seans Raporu 11:27
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru