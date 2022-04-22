***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2022 11:01
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAirketimizin 2021 yılı değerlendirmeleri ve 2022 yılına ilişkin beklentileri hakkında hazırlamış olduğumuz şirket değerlendirme raporumuz ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022863
BIST
11:272.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,82
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
11:2714,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0363
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7403
En Düşük
14,6956
11:2715,9203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0292
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
11:27923,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,69
|Açılış
|: 923,24
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler11:27
|DAGHL
|25,64
|5.571.663
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|43.011.940
|% 9,64
|
|IHAAS
|20,82
|6.558.086
|% 8,16
|
|TIRE
|13,50
|51.724.996
|% 6,80
|
|BMSCH
|8,51
|66.055.710
|% 5,98
|
|OLMK
|8,32
|24.256.308
|% -7,96
|
|MANAS
|25,14
|16.415.645
|% -5,28
|
|TDGYO
|8,10
|14.155.856
|% -4,59
|
|MSGYO
|4,20
|10.004.734
|% -3,89
|
|KRSTL
|7,65
|29.307.673
|% -3,41
|
|THYAO
|39,94
|1.453.335.529
|% -0,60
|
|ASELS
|28,66
|1.429.361.324
|% 0,49
|
|SISE
|18,74
|1.258.791.299
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,09
|715.687.413
|% -0,32
|
|PETKM
|10,92
|685.815.751
|% 1,96
|
|EKGYO
|3,09
|715.687.413
|% -0,32
|
|ODAS
|2,60
|410.328.497
|% 2,77
|
|TSKB
|2,05
|218.830.924
|% -0,97
|
|VAKBN
|4,81
|362.506.241
|% 1,26
|
|YKBNK
|5,34
|374.240.000
|% -0,19
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7331
|14,7389
|% 0,25
|
|Euro
|15,9116
|15,9203
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,9590
|19,0540
|% -0,73
|
|Frank
|15,3646
|15,4571
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9172
|3,9368
|% 0,22
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-3,62
|
|Altın Gr.
|924
|924
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,74
|