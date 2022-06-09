Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.06.2022 20:46
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:
Şirket Yönetim Kurulu'nun şirket merkezinde yapmış oldukları toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Özlem Nazlı Arıkan'ın 09.06.2022 tarihinde görevinden ayrılmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
      
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036601


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.543
Değişim :  -1,11% |  -28,47
Açılış :  2.553  
Önceki Kapanış :  2.572  
En Yüksek
2.598 En Düşük
2.528
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAVI 47,30 102.378.296 % 10,00  
DOBUR 44,48 8.331.278 % 9,99  
AVHOL 6,61 22.119.489 % 9,98  
SILVR 18,95 16.262.625 % 9,98  
EUREN 21,60 314.139.573 % 9,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,1054 17,1546 % 0,22  
Euro 17,9615 18,0733 % -1,00  
Sterlin 21,0247 21,1302 % -1,67  
Frank 17,2576 17,3615 % -1,04  
Riyal 4,5516 4,5745 % -0,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.872 23,57  
Altın Gr. 1.030 1.030 10,51  
Cumhuriyet 6.662 6.763 -131,00  
Tam 6.619 6.793 -135,93  
Yarım 3.199 3.286 -65,75  
Çeyrek 1.605 1.643 -32,88  
Gümüş.Ons 21,88 21,91 0,20  
Gümüş Gr. 12,04 12,06 0,08  
B. Petrol 122 122 -1,32  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru