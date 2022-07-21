***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:1. 2 Temmuz 2021 tarihinde yapmış olduğumuz Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla Pay Geri Alım Programı başlatılmasına karar verilmişti. Bu program kapsamında geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 3.000.000 TL nominal değerde 3.000.000 adet olarak belirlenirken, bu alımlar için ayrılacak fonun da Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50.000.000 TL olarak belirlenmişti. 21 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Pay Geri Alım Programına istinaden geri alınan payların toplamının 3.000.000 adete ulaştığı, bunun için 32.369.284 TL fon kullanıldığı, ortalama hisse fiyatının 10,7898 TL olarak gerçekleştiği, alınan payların Şirket sermayesine oranının %1,25'e ulaştığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlarla mevcut geri alım programının limitlerinin dolması nedeniyle tamamlanmasına,2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla yeni bir Pay Geri Alım Programı başlatılmasına,3.Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, önceden alınan paylar dahil olarak Şirket ödenmiş sermayesi olan 240.000.000 TL'nin %5'i olarak 12.000.000 adet olarak belirlenmesine,4. Geri alım programı kapsamında gerçekleştirilecek pay alımları için toplamda en fazla 180.000.000 TL tutarında fon ayrılmasına,5.Bu kapsamda yapılacak işlemlerin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047245BIST