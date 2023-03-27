***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖz Gıda İş Sendikası (ÖZGIDA-İŞ) ile Şirketimiz arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanmış, 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128090BIST