***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYıllar süren çalışmalar neticesinde dünyada kendi kategorisindeki en büyük 5 şirket arasına giren Kervan Gıda, global marka olma yolundaki büyüme serüvenine sürdürülebilirlik ve karlılık ekseninde de katkı sağlayacak aksiyonları almaya devam etmektedir.13.12.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz bildirimde Burdur ili Kemer ilçesi Akören köyünde 97.500,00 metrekare araziyi 1.348.815 TL karşılığında bünyemize kattığımızı ve enerji maliyetlerini sıfırlama projemiz kapsamında almış olduğumuz bu arazilere güneş enerjisi panellerimizi kuracağımızı belirtmiştik. Bu satınalımla birlikte Manisa ili Gördes ilçesi Kuyucakkarapınar köyündeki 132.846,77 metrekare büyüklüğündeki arazilerimiz de dahil olmak üzere 230.346,77 metrekare araziye ulaşmıştık. 28.04.2023 tarihinde yine Manisa ili Gördes ilçesi Kuyucakkarapınar köyünde 187.973,67 metrekare arazinin satınalımı 12.218.290 TL karşılığında tamamlanmıştır ve araziler Şirketimiz bünyesine dahil edilmiştir. Böylelikle güneş enerjisi panellerini kurma amacıyla satın almış olduğumuz araziler 418.320,44 metrekareye ulaşmıştırŞirketimiz, yeni aldığı ve alacağı arazilerde güneş tarlası kurarak kendi elektrik ihtiyacının tamamını karşılamayı planlamaktadır. Şimdilik bir kısmı karşılanabilen ancak yapılacak yatırımlarla bu maliyet kaleminin önümüzdeki yıllar boyunca azalarak sıfırlanacak olmasının, konsolide faaliyet karlılığımızı artırması beklenmektedir. Enerji ihtiyacımızın yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ile karbon ayak izimiz de azalacaktır.Süreçlerle ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılmaya devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145781BIST