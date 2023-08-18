***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2023 11:37
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.08.2023 tarihinde gerçekleşen analist toplantımıza ilişkin 2023 yılı revize beklentilerini de içeren sunumumuz ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186949
BIST
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12:397.746
En Düşük
|Değişim
|: -0,23%
|| -17,99
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.731
En Yüksek
7.816
12:3927,1088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0296
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
12:3929,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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29,9037
En Düşük
29,3881
12:391.649,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.649,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler12:37
|OZRDN
|34,10
|70.640.356
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|408.585.003
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|8.045.120
|% 9,99
|
|KLSER
|95,90
|1.675.412.336
|% 9,98
|
|QNBFL
|213,70
|331.876
|% 9,98
|
|KERVT
|11,52
|138.005.781
|% -7,69
|
|BAGFS
|30,76
|141.427.014
|% -7,07
|
|KNFRT
|17,59
|34.636.980
|% -6,68
|
|BUCIM
|8,33
|154.365.771
|% -5,98
|
|GOLTS
|192,60
|98.386.910
|% -5,59
|
|TUPRS
|129,80
|6.307.767.611
|% 5,53
|
|THYAO
|260,70
|3.997.183.872
|% -0,53
|
|EREGL
|42,96
|2.808.404.388
|% 0,47
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|ASTOR
|134,70
|2.113.222.756
|% 0,15
|
|SKBNK
|4,23
|802.304.207
|% -2,08
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|KATMR
|2,09
|269.112.827
|% 0,97
|
|ZOREN
|5,06
|633.927.614
|% 0,80
|
|DOHOL
|13,67
|1.524.090.317
|% 6,46
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1021
|27,1076
|% 0,10
|
|Euro
|29,4735
|29,4894
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,3535
|34,5257
|% -0,16
|
|Frank
|30,6701
|30,8548
|% -0,11
|
|Riyal
|7,2102
|7,2463
|% 0,16
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,10
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.470
|-13,00
|
|Tam
|11.064
|11.132
|4,00
|
|Yarım
|5.549
|5.591
|2,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.796
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,86
|0,10
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|-0,46
|