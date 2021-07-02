***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin BaşlatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamakYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000Ek AçıklamalarŞirketimizin 2 Temmuz 2021 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla hisse geri alımı yapılmasına,- Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 3.000.000 TL nominal değerde 3.000.000 adet olarak belirlenmesine,- Geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50.000.000 TL olarak belirlenmesinekarar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945930BIST