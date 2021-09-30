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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.09.2021 13:37



***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI TESCİLİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 187.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 240.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 135.750.000 38.010.000,000 28,00000 A GRUBU Grubu A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 Nâma
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 51.750.000 14.490.000,000 28,00000 B GRUBU Grubu B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 187.500.000 52.500.000,000 28,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 20.09.2021

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No MADDE 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.09.2021
SPK Başvuru Tarihi 13.07.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 09.09.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 22.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 21.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 30.09.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 187.500.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 52.500.000 TL'si 2020 yılı karından karşılanmak suretiyle, bedelsiz olarak artırılarak 240.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili tescil işlemi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.09.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KRVGD ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 2 KRVGD ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965864


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