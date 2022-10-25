***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMuhammed Yusuf Çezik Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Raporlama Sorumlusu 13.07.2020 +90 (212) 875 76 90 muhammed.cezik@kervangida.comBilal Yakar Finansal Kontrol Direktörü +90 (212) 875 76 90 bilal.yakar@kervangida.comCem Gül Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi +90(212)8757690 yatirimci.iliskileri@kervangida.com DÜZEY 3 LİSANSI 918791 KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 921765http1073779BIST