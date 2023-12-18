***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMuhammed Yusuf Çezik Finansal Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 03.08.2023 +90 (212) 875 76 90 muhammed.cezik@kervangida.com Düzey 3Lisans no:928582,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı no:928621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226287BIST