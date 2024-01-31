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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.01.2024 23:00
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.05.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Bulunmamaktadır. Hayır 8.6 A Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır.
MAHMUT KOÇUM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 18.05.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Erdem Turizm İşletmeleri Gıda Süt Ve Süt Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet 8.8 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
FİKRET BAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 30.08.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Kasaba Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortağı Hayır 8.2 A Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır.
BURHAN BAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.10.2020 İcrada Görevli Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği Bulunmamaktadır. Hayır 8.6 A Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır.
MEHMET KOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 22.10.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Birlik Arsa ve Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortağı Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219878 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ÖMER YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 22.10.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Berr Araç Kiralama ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, REI Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ADL Global İhracat İthalat Ticaret Yatırım Ltd. Şti. Ortağı, Legal85 Danışmanlık A.Ş. Ortağı Hayır 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219878 Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245906


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