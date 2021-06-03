***KRVGD* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
03.06.2021 18:25
***KRVGD******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939958
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.412
18:058,7161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1234
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7201
En Düşük
8,5886
18:0510,5815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0835
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
18:05524,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -3,03
|Açılış
|: 524,22
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
521,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,30
|88.641.500
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|106.951.660
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|12.091.442
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.508.878
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,12
|37.168.211
|% 9,94
|
|BALAT
|6,12
|490.922
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KENT
|252,50
|4.838.667
|% -9,98
|
|KARSN
|4,21
|366.856.295
|% -9,85
|
|BRMEN
|2,40
|124.307
|% -7,69
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|SISE
|8,03
|808.946.304
|% 2,82
|
|PETKM
|6,32
|737.374.452
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,20
|729.578.287
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,94
|325.174.394
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7107
|8,7161
|% 1,44
|
|Euro
|10,5723
|10,5815
|% 0,80
|
|Sterlin
|12,2609
|12,3224
|% 1,00
|
|Frank
|9,5992
|9,6570
|% 0,72
|
|Riyal
|2,3179
|2,3295
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-38,06
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-3,70
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,35
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,12
|71,12
|-0,23
|
Seans Raporu
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