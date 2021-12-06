***KRVGD* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
06.12.2021 18:18
***KRVGD******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981286
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 16,98
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.928
En Düşük
1.899
18:0513,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0291
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
18:0515,5425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0063
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:05787,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,91
|Açılış
|: 787,44
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.926,00
|6.403.524
|% 10,00
|
|BAGFS
|11,55
|10.517.996
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|199.287
|% 10,00
|
|BASCM
|12,10
|496.198
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|1.053.149
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|276.201.010
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|822.452
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|1.267.518
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|355.933.048
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|64.767.156
|% -9,97
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|THYAO
|18,69
|1.793.632.189
|% 0,86
|
|PETKM
|8,45
|1.322.946.911
|% 3,05
|
|KRDMD
|9,30
|1.278.461.865
|% -0,32
|
|TSKB
|1,63
|639.324.538
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,55
|1.147.907.904
|% 3,20
|
|ODAS
|1,65
|426.429.136
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7460
|13,7477
|% 0,21
|
|Euro
|15,5143
|15,5425
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,1734
|18,2645
|% 0,36
|
|Frank
|14,7996
|14,8888
|% -0,57
|
|Riyal
|3,6547
|3,6730
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-1,60
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,58
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,98
|71,98
|2,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PCILT
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 307 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 28, 507.00 milyon TL de
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17:57TRGYO
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 921 adet işlem
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17:56BIMAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 850, 620 adet işlem
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17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem