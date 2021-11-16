***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2021 11:43
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
KUŞADASI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 YILI 3. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2021
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977984
BIST
11:491.710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:4910,1746
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1168
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:4911,5776
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1415
|Açılış
|: 11,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
11:49610,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 7,73
|Açılış
|: 610,41
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:49
|ELITE
|19,72
|89.251.817
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|DOAS
|45,76
|91.008.095
|% 7,67
|
|PRKAB
|41,88
|148.577.067
|% 7,44
|
|OYLUM
|8,09
|7.444.012
|% -7,65
|
|NUGYO
|10,17
|4.828.065
|% -6,87
|
|HEDEF
|3,37
|13.058.815
|% -6,13
|
|GRNYO
|2,48
|1.362.754
|% -4,98
|
|TUREX
|13,32
|13.325.897
|% -4,93
|
|GARAN
|12,31
|1.698.713.596
|% 5,85
|
|AKBNK
|7,24
|1.538.303.244
|% 3,87
|
|YKBNK
|3,46
|1.477.526.989
|% 2,06
|
|PETKM
|7,89
|1.140.035.865
|% -0,50
|
|ISCTR
|7,06
|896.813.000
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,46
|1.477.526.989
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,18
|285.822.940
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,24
|1.538.303.244
|% 3,87
|
|PETKM
|7,89
|1.140.035.865
|% -0,50
|
|TSKB
|1,64
|233.966.539
|% -4,65
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1702
|10,1746
|% 1,16
|
|Euro
|11,5677
|11,5776
|% 1,24
|
|Sterlin
|13,6607
|13,7292
|% 1,60
|
|Frank
|10,9480
|11,0139
|% 1,14
|
|Riyal
|2,7042
|2,7178
|% 1,13
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|8,47
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,68
|
|Cumhuriyet
|4.028
|4.089
|62,00
|
|Tam
|4.015
|4.116
|68,90
|
|Yarım
|1.941
|1.991
|33,33
|
|Çeyrek
|973
|996
|16,67
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,22
|8,23
|0,11
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,73
|
Seans Raporu
11:49
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-
12:03ESCAR
Yüzde 6.60 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 856, 914 adet işlem
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12:02AKBNK
Yüzde 4.02 oranında artışla 7.25 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 675, 961 adet işlem
-
12:01BASGZ
Yüzde 5.96 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 282, 392 adet işlem
-
12:00DOAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 45.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 974, 401 adet işlem
-
11:59XU100
Endeks 1, 710 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 14, 924.00 milyon TL de