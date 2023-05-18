***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-31.03.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteKUŞADASI VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2023 YILI 1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GELİR TABLOSUMali Tablonun Verilme Tarihi18/05/2023AçıklamalarVergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2023 - 31.03.2023 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Kuşadası Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152505BIST