***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2022 11:28
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuştur Tatil Köyü 2022 yılı turizm sezonunda, 22.04.2022 tarihinden itibaren tüm Covid-19 koruma tedbirlerini alarak misafirlerini ağırlamaya başlayacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017800
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|IHAAS
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|ODAS
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|AKBNK
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|Dolar
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|916
|0,57
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|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
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|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
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|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
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|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
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|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,10
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|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
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|101
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