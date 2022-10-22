***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKUŞTUR TATİL KÖYÜ TURİZM MEVSİMİ BİTİŞİ NEDENİYLE 23.10.2022 TARİHİNDE KAPANACAKTIR.2023 TURİZM SEZONU AÇILIŞ TARİHİ MEVSİM BAŞLANGICINDA BİLDİRİLECEKTİR.KAMUOYUNA SAYGIYLA BİLDİRİLİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073429BIST