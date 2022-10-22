***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2022 16:42
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
KUŞTUR TATİL KÖYÜ TURİZM MEVSİMİ BİTİŞİ NEDENİYLE 23.10.2022 TARİHİNDE KAPANACAKTIR.
2023 TURİZM SEZONU AÇILIŞ TARİHİ MEVSİM BAŞLANGICINDA BİLDİRİLECEKTİR.
KAMUOYUNA SAYGIYLA BİLDİRİLİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073429
BIST
18:053.935
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18,4110
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
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|SMRTG
|75,90
|567.122.927
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|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
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|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
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|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
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|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
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|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
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|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
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|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
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|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
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|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5707
|18,5968
|% -0,05
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|Euro
|18,3122
|18,3669
|% 0,87
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|Sterlin
|20,9340
|21,0389
|% 0,50
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|Frank
|18,5481
|18,6599
|% 0,49
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|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% -0,02
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.658
|1.658
|29,89
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|Altın Gr.
|990
|990
|17,00
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|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.699
|6.836
|127,00
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|Yarım
|3.264
|3.342
|62,00
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|Çeyrek
|1.637
|1.670
|29,00
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|Gümüş.Ons
|19,40
|19,44
|0,75
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|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,38
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|B. Petrol
|93,50
|93,50
|1,12
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