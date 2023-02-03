***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun olarak, Şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 6.000.000 TL olan 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi imzalamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109422BIST