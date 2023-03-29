***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEMİNE TÜNAY KAVASOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını 22.07.1998 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ,YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 39.28 Bağımsız Üye DeğilHÜRREM ARZU ÇAVUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 12.06.2019 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ 20.6 Bağımsız Üye DeğilNECATİ GELMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 20.12.1997 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ BURSA BETON SANAYİ A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.11 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANIEBRU KAVASOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.07.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ 20.6 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129351BIST