***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.10.2023 17:06
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.10.2023 tarih ve E-18454353-100.06-20717 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207510
BIST
'
18:057.843
En Düşük
|Değişim
|: -3,36%
|| -272,35
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.837
En Yüksek
8.015
18:0528,0127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0784
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
18:0529,5275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0534
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,4868
18:051.752,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 23,63
|Açılış
|: 1.752,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.767,55
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INGRM
|412,60
|425.092.828
|% 10,00
|
|HKTM
|75,35
|345.401.042
|% 10,00
|
|MAALT
|1.199,50
|538.267.058
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.476,40
|716.052.861
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,47
|18.347.574
|% 10,00
|
|ENSRI
|37,46
|154.452.483
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.168,20
|26.831.166
|% -10,00
|
|QNBFB
|312,20
|12.212.864
|% -9,98
|
|SARKY
|36,90
|96.189.641
|% -9,82
|
|CASA
|152,60
|23.301.652
|% -9,70
|
|THYAO
|216,50
|6.391.011.118
|% -3,82
|
|TUPRS
|141,20
|5.934.144.862
|% -2,22
|
|BRSAN
|928,00
|4.051.465.734
|% -5,64
|
|ASTOR
|119,00
|3.962.210.188
|% -2,46
|
|YKBNK
|18,46
|3.367.965.235
|% -4,25
|
|ZOREN
|5,94
|2.227.559.734
|% -5,11
|
|EKGYO
|7,33
|2.021.299.496
|% -3,93
|
|YKBNK
|18,46
|3.367.965.235
|% -4,25
|
|PETKM
|21,54
|3.162.042.720
|% -5,77
|
|KATMR
|2,65
|380.950.493
|% -5,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0051
|28,0127
|% 0,28
|
|Euro
|29,4973
|29,5275
|% -0,18
|
|Sterlin
|33,9225
|34,0926
|% -0,10
|
|Frank
|31,0437
|31,2308
|% 0,37
|
|Riyal
|7,4447
|7,4820
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.752
|1.752
|23,39
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.849
|11.973
|202,00
|
|Yarım
|5.943
|6.009
|101,00
|
|Çeyrek
|2.962
|3.005
|51,00
|
|Gümüş Gr.
|20,53
|20,55
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EMKEL
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 31.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 280 adet işlem
-
17:58BIGCH
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 31.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 385, 403 adet işlem
-
17:57DGNMO
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 779, 722 adet işlem
-
17:56BYDNR
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 580 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 888 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 8 altında . İşlem hacmi 90, 084.00 milyon TL de