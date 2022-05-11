***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









146.490 70.715Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.615.255 -325.330Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-139.323 -69.834Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-569.503 79.033TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.684.903 336.380Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 -421.663 1.746.138 8.000.810 30.004 8.030.814TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 -421.663 1.746.138 8.000.810 30.004 8.030.814Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 70.715 -260.264 -55.867 0 0 0 594.091 348.675 335 349.010Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.251 2 0 -1.249 7 -1.242Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 345.857 -1.746.138 -9.132 0 -9.132Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.132 0 -9.132 0 -9.132Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 -1.391.149 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.746.138 -1.746.138 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 557.058 -261.569 -431.647 0 3.386.703 -75.804 594.091 8.339.104 30.346 8.369.450Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.595.131 24.525 1.874 0 0 -52.112 0 0 1.123.690 -25.553 -892.657 0 3.411.612 -89.180 3.355.492 11.452.822 36.019 11.488.841TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.595.131 24.525 1.874 0 0 -52.112 0 0 1.123.690 -25.553 -892.657 0 3.411.612 -89.180 3.355.492 11.452.822 36.019 11.488.841Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 146.490 2.017.887 -111.458 0 0 0 1.555.135 3.608.054 178 3.608.232Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.457 0 0 -10.457 137 -10.320Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.267.890 837.602 -3.355.492 -250.000 0 -250.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 -250.000 0 -250.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.267.890 -2.267.890 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.355.492 -3.355.492 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -52.112 0 0 1.270.180 1.992.334 -1.004.115 0 5.669.045 748.422 1.555.135 14.800.419 36.334 14.836.753Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 6.055.478 2.927.468Kredilerden Alınan Kar Payları3.393.737 1.829.542Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler80.625 28.580Bankalardan Alınan Gelirler128.642 58.478Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler2.174.051 896.630Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar134.136 69.585Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.738.376 779.237İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler301.539 47.808Finansal Kiralama Gelirleri259.172 106.802Diğer Kar Payı Gelirleri19.251 7.436KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-1.918.358 -1.068.641Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -1.484.937 -625.05 -140.878 -159.622Kiralama Kar Payı Giderleri-21.510 -12.520Diğer Kar Payı Giderleri0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)4.137.120 1.858.827NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ102.918 102.653Alınan Ücret ve Komisyonlar478.600 248.742Gayri Nakdi Kredilerden41.211 33.842Diğer437.389 214.900Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-375.682 -146.089Gayri Nakdi Kredilere-4 -3.712Diğer(5.4.13.) -375.678 -142.377TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 0 756TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 1.100.440 139.698Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)50.573 33.038Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)285.561 1.165.487Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)764.306 -1.058.827DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 904.658 766.554FAALİYET BRÜT KÂRI