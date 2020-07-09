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***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.07.2020 15:22
GÜNCEL HABERLER



***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Kuwait Finance House K.S.C. 2863098149 TRY 62,2
T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları 861086145 TRY 18,7
Islamic Development Bank 414000000 TRY 9,0
Wafra Intertational Investment Company 414000000 TRY 9,0
Diğer 47815706 TRY 1,1
TOPLAM 4600000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858216


BIST



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Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.686 En Düşük
117.997
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 37.451.614 % 10,00  
GLRYH 13,32 12.911.903 % 9,99  
KENT 917,10 34.785.403 % 9,99  
BERA 5,29 92.840.111 % 9,98  
BFREN 342,60 23.672.347 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6593 8,7028 % 0,42  
Frank 7,2934 7,3373 % 0,20  
Riyal 1,8243 1,8334 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 0,89  
Altın Gr. 399 399 0,50  
Cumhuriyet 2.592 2.613 7,50  
Tam 2.668 2.681 7,60  
Yarım 1.296 1.311 3,70  
Çeyrek 648 657 1,90  
Gümüş.Ons 18,89 18,92 0,18  
Gümüş Gr. 4,17 4,18 0,05  
B. Petrol 43,41 43,41 0,11  
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