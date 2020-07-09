***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.07.2020 15:22
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Kuwait Finance House K.S.C. 2863098149 TRY 62,2
T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları 861086145 TRY 18,7
Islamic Development Bank 414000000 TRY 9,0
Wafra Intertational Investment Company 414000000 TRY 9,0
Diğer 47815706 TRY 1,1
TOPLAM 4600000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858216
BIST
15:51119.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 322,95
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
15:516,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
15:517,7932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
15:51399,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,58
|Açılış
|: 399,49
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.451.614
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.911.903
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.785.403
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|92.840.111
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|23.672.347
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.947.404
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.230.187
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|19.798.157
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,87
|5.177.146
|% -7,89
|
|GLBMD
|5,05
|16.695.879
|% -7,85
|
|SISE
|6,62
|2.980.892.033
|% 3,92
|
|THYAO
|11,71
|1.458.057.065
|% 3,54
|
|TRKCM
|4,67
|1.146.644.569
|% 8,35
|
|ODAS
|2,72
|947.723.240
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,27
|947.216.351
|% -0,44
|
|SISE
|6,62
|2.980.892.033
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,27
|947.216.351
|% -0,44
|
|ODAS
|2,72
|947.723.240
|% 0,37
|
|TRKCM
|4,67
|1.146.644.569
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,25
|681.432.764
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6593
|8,7028
|% 0,42
|
|Frank
|7,2934
|7,3373
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8243
|1,8334
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|0,89
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|7,50
|
|Tam
|2.668
|2.681
|7,60
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,70
|
|Çeyrek
|648
|657
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,18
|0,05
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,11
|