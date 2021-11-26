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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

26.11.2021 09:49
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.0
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MOBTL 1,67 414.505.814 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 12,0732 12,0931 % 0,78  
Euro 13,5788 13,6068 % 1,04  
Sterlin 16,0065 16,0868 % 0,42  
Frank 12,9053 12,9831 % 1,06  
Riyal 3,2059 3,2219 % 0,53  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.801 11,91  
Altın Gr. 698 698 7,44  
Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.529 4.648 0,94  
Yarım 2.189 2.248 0,45  
Çeyrek 1.098 1.124 0,23  
Gümüş.Ons 23,61 23,64 0,03  
Gümüş Gr. 9,15 9,16 0,04  
B. Petrol 79,87 79,87 -2,35  
Seans Raporu 09:55
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