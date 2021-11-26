***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
26.11.2021 09:49
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.0
09:551.801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -17,93
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.801
09:5512,0737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0739
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2735
En Düşük
11,9402
09:5513,5765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1091
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7817
En Düşük
13,3965
09:55699,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 9,63
|Açılış
|: 699,94
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MOBTL
|1,67
|414.505.814
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,67
|414.505.814
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,67
|414.505.814
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,67
|414.505.814
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0732
|12,0931
|% 0,78
|
|Euro
|13,5788
|13,6068
|% 1,04
|
|Sterlin
|16,0065
|16,0868
|% 0,42
|
|Frank
|12,9053
|12,9831
|% 1,06
|
|Riyal
|3,2059
|3,2219
|% 0,53
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|11,91
|
|Altın Gr.
|698
|698
|7,44
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,15
|9,16
|0,04
|
|B. Petrol
|79,87
|79,87
|-2,35
|