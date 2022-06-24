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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

24.06.2022 10:50
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 26.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 94
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5.53699
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 21.50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVK92226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.06.2022
Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039057


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 15,56 72.207.062 % 9,96  
DERHL 8,78 14.052.987 % 7,20  
FMIZP 129,00 39.680.231 % 6,70  
ACSEL 52,75 18.779.012 % 6,14  
RTALB 14,71 37.052.259 % 5,90  
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11:18 Alış Satış %  
Dolar 17,3721 17,3739 % 0,12  
Euro 18,2863 18,2996 % 0,12  
Sterlin 21,2267 21,3331 % 0,18  
Frank 17,9797 18,0880 % 0,15  
Riyal 4,6180 4,6412 % 0,27  
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11:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.830 6,95  
Altın Gr. 1.022 1.023 6,96  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.784 6.888 26,00  
Yarım 3.331 3.369 13,00  
Çeyrek 1.668 1.684 6,00  
Gümüş.Ons 20,98 21,00 0,03  
Gümüş Gr. 11,74 11,75 0,06  
B. Petrol 110 110 -0,05  
Seans Raporu 11:18
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