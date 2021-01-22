***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri68,35 % 0,00039971Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri856,78 % 0,00501038Bağımsız Denetim Ücreti9.440 % 0,05520438Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.969,18 % 0,15771365Fon Yönetim Ücreti359.871,58 % 2,10450075Hisse Senedi Komisyonu14,53 % 0,00008497Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.368,84 % 0,00800487Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları667,94 % 0,00390606Diğer Giderler14.426,19 % 0,08436323TOPLAM GİDERLER413.683,39 % 2,41918799DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.100.092,78http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904014BIST