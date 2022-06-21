***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.06.2022 16:22
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AHMET NALCI 10.05.2022 11 Türev Araçlar ve Düzey 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038434
BIST
17:082.579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 39,64
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.579
En Düşük
2.551
17:0817,3511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0195
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
17:0818,3132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0906
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
17:081.025,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.025,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler17:06
|AKMGY
|49,72
|10.497.620
|% 10,00
|
|MAKIM
|11,70
|3.098.324
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.516.815
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.706.526
|% 9,95
|
|ETYAT
|3,32
|11.274.538
|% 9,93
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|RYSAS
|8,24
|7.415.900
|% -3,85
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|KENT
|170,20
|290.126
|% -3,46
|
|THYAO
|52,00
|3.830.870.430
|% 2,26
|
|EREGL
|28,80
|3.509.209.902
|% 3,15
|
|SISE
|22,68
|1.708.468.639
|% 1,25
|
|SASA
|45,84
|1.345.379.651
|% 0,70
|
|KRDMD
|13,06
|1.212.362.840
|% 2,83
|
|ODAS
|3,22
|614.181.717
|% 4,21
|
|YKBNK
|5,01
|942.491.625
|% 2,87
|
|EKGYO
|2,64
|345.620.818
|% 0,76
|
|AKBNK
|9,20
|1.176.229.547
|% 1,66
|
|EREGL
|28,80
|3.509.209.902
|% 3,15
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3338
|17,3498
|% 0,11
|
|Euro
|18,2983
|18,3202
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,2272
|21,3336
|% 0,28
|
|Frank
|17,8703
|17,9779
|% 0,16
|
|Riyal
|4,6077
|4,6308
|% 0,04
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,38
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,83
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.804
|6.908
|4,00
|
|Yarım
|3.341
|3.379
|2,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.689
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,15
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,32
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 22 artarak (% 1.66 ) 2, 831
-
17:20XU100
Endeks 2, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 29, 999.00 milyon TL de
-
17:20BASGZ
Yüzde 5.12 oranında artışla 15.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 806, 355 adet işlem
-
17:19SMART
Yüzde 4.55 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 659, 310 adet işlem
-
17:18AYGAZ
Yüzde 5.79 oranında artışla 37.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 908 adet işlem