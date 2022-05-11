***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 10:19
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029067
BIST
12:422.482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,36
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.476
12:4215,3174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0711
|Açılış
|: 15,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
12:4216,2060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1235
|Açılış
|: 16,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
12:42911,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,31
|Açılış
|: 911,40
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,67
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler12:42
|ULUUN
|10,38
|69.435.733
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|ESCOM
|10,83
|27.781.115
|% 9,95
|
|IMASM
|26,52
|4.686.959
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|22.787.214
|% 9,74
|
|KLMSN
|11,16
|14.411.291
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.455.314
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|111.341.537
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|24.720.540
|% -9,97
|
|CUSAN
|9,88
|25.647.877
|% -9,94
|
|THYAO
|42,42
|1.377.212.196
|% 0,52
|
|SISE
|20,10
|1.029.692.213
|% 0,30
|
|KRDMD
|16,55
|904.607.599
|% -0,12
|
|SAHOL
|20,82
|779.716.115
|% 1,56
|
|TUPRS
|248,20
|669.962.142
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,75
|311.896.284
|% -0,72
|
|DOHOL
|3,74
|267.784.961
|% -2,60
|
|PETKM
|10,34
|656.176.355
|% 1,57
|
|ODAS
|2,52
|152.027.603
|% 2,44
|
|YKBNK
|4,82
|288.967.352
|% -0,62
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3125
|15,3174
|% 0,47
|
|Euro
|16,1870
|16,2060
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,8929
|18,9876
|% 0,78
|
|Frank
|15,4192
|15,5121
|% 0,96
|
|Riyal
|4,0707
|4,0911
|% 0,31
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|12,91
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,85
|
|Cumhuriyet
|6.155
|6.248
|1,00
|
|Tam
|6.118
|6.276
|-8,88
|
|Yarım
|2.957
|3.036
|-4,30
|
|Çeyrek
|1.483
|1.518
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,29
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,84
|