***KUTPO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
30.06.2021 18:20
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. (KUTPO) payında 01/07/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ile "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 30/09/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945223
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|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
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|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
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|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
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|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
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|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
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|YAPRK
|35,12
|7.774.797
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|TACTR
|31,58
|3.786.693
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|DENGE
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|GARAN
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|YKBNK
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|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
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|GARAN
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|TSKB
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|AKBNK
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|Alış
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|Dolar
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|8,7024
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|Euro
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|Sterlin
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|Frank
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|% -0,93
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|Satış
|%
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|1.766
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|Altın Gr.
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|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
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|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
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|Çeyrek
|785
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|-1,45
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|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,23
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|7,26
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