***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2020 10:36
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854798
BIST
11:54117.800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 2.051,72
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:546,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
11:547,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:54391,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 391,94
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.515.297
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|1.934.867
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|23.487.374
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,81
|9.015.713
|% 9,82
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,48
|8.402.515
|% -6,67
|
|SISE
|6,03
|510.888.352
|% 5,05
|
|IHLGM
|1,79
|419.410.669
|% 6,55
|
|TKFEN
|17,28
|361.642.139
|% 2,73
|
|GARAN
|8,33
|329.292.857
|% 1,34
|
|THYAO
|11,96
|311.105.086
|% 0,34
|
|IHLGM
|1,79
|419.410.669
|% 6,55
|
|IHLAS
|0,92
|121.091.708
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,88
|214.440.837
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,06
|205.485.204
|% 0,98
|
|SKBNK
|1,64
|153.117.115
|% 2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5336
|8,5764
|% -0,05
|
|Frank
|7,2480
|7,2917
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|2,85
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.561
|6,30
|
|Tam
|2.616
|2.627
|6,50
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|3,20
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|0,79
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