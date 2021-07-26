***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2021 10:44
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951706
BIST
12:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
12:058,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0392
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
12:0510,1332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0656
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
12:05499,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,67
|Açılış
|: 499,14
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler12:05
|EDIP
|5,06
|16.988.425
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.433.768
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.459.236
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|23.950.551
|% 9,79
|
|KUYAS
|2,36
|16.923.126
|% 9,77
|
|FADE
|14,56
|29.036.925
|% -12,97
|
|KUTPO
|50,95
|34.830.392
|% -6,26
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|ALCAR
|298,30
|32.492.173
|% -5,42
|
|VBTYZ
|16,51
|106.449.030
|% -5,39
|
|GARAN
|8,12
|542.142.538
|% -1,81
|
|PETKM
|5,41
|323.144.883
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,43
|322.871.347
|% 2,34
|
|THYAO
|12,45
|279.244.209
|% -2,20
|
|SASA
|30,46
|273.826.824
|% 1,87
|
|GARAN
|8,12
|542.142.538
|% -1,81
|
|EKGYO
|1,80
|109.398.409
|% 0,56
|
|PETKM
|5,41
|323.144.883
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,43
|322.871.347
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,26
|96.010.179
|% -0,44
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5850
|8,5876
|% 0,46
|
|Euro
|10,1044
|10,1332
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,7773
|11,8363
|% 0,48
|
|Frank
|9,3056
|9,3617
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2812
|2,2927
|% 0,40
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,64
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|12,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|7,62
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|3,68
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,09
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-0,91
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.32 ) 1, 188
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, EDIP, HURGZ, YAYLA
-
12:18
FRIGO, UFUK, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:18
KUTPO, ADEL, QNBFB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:18
Bu seansda işlem gören 215 hisse senedinden 87 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 107 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem