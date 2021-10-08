***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2021 17:05
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968875
BIST
17:191.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:198,9251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0501
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:1910,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0559
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:19506,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,26
|Açılış
|: 506,93
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:19
|AYCES
|55,00
|4.425.211
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.257.999
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.482.608
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.538
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.851.075
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.262.706
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.409.633
|% -9,87
|
|KTSKR
|33,08
|237.661.234
|% -8,01
|
|GARAN
|9,33
|1.234.472.430
|% -0,64
|
|ASELS
|15,74
|987.732.851
|% 1,48
|
|SASA
|27,50
|867.867.223
|% 2,92
|
|THYAO
|14,16
|824.659.223
|% 0,28
|
|PETKM
|6,18
|767.177.051
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,78
|381.737.117
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|403.414.998
|% -0,84
|
|GARAN
|9,33
|1.234.472.430
|% -0,64
|
|PETKM
|6,18
|767.177.051
|% -0,80
|
|DOHOL
|2,56
|279.574.217
|% -0,78
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9219
|8,9251
|% 0,56
|
|Euro
|10,3234
|10,3312
|% 0,54
|
|Sterlin
|12,1431
|12,2040
|% 0,86
|
|Frank
|9,5879
|9,6457
|% 0,81
|
|Riyal
|2,3736
|2,3855
|% 0,65
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|5,97
|
|Altın Gr.
|507
|507
|6,39
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,14
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|1,36
|