***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:45
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100277
BIST
16:104.917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -70,50
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
16:1018,7797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
16:1020,1886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0269
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
16:101.133,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.133,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler16:07
|SDTTR
|56,65
|6.745.939
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.580.043
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.542.763
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|ULUSE
|186,00
|28.273.395
|% 7,83
|
|MIPAZ
|11,52
|35.274.139
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|356.953.905
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.449.608
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|EUYO
|4,17
|3.260.682
|% -9,94
|
|THYAO
|131,10
|7.111.009.411
|% -0,08
|
|EREGL
|38,28
|5.182.890.265
|% 1,11
|
|ASELS
|56,00
|4.550.593.819
|% -3,70
|
|KRDMD
|18,08
|3.814.392.022
|% -0,33
|
|KOZAL
|548,50
|3.754.685.289
|% -2,58
|
|EKGYO
|8,45
|2.788.867.727
|% -0,59
|
|YKBNK
|9,11
|2.711.568.394
|% -4,41
|
|KRDMD
|18,08
|3.814.392.022
|% -0,33
|
|SKBNK
|2,66
|507.515.853
|% -2,56
|
|KATMR
|2,12
|402.312.090
|% -8,62
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7752
|18,7773
|% 0,02
|
|Euro
|20,3200
|20,3300
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,6754
|22,7891
|% -0,31
|
|Frank
|20,1510
|20,2723
|% -0,57
|
|Riyal
|4,9838
|5,0088
|% -0,03
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,33
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|7.630
|7.745
|11,00
|
|Tam
|7.665
|7.728
|-7,00
|
|Yarım
|3.723
|3.780
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.890
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|0,10
|
|B. Petrol
|80,76
|80,76
|0,66
|
Seans Raporu
16:07
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16:23
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