***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.12.2021 17:03
***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUTPO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hediye Güral Gür tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981210
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 16,98
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.928
En Düşük
1.899
18:0513,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0449
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
18:0515,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0203
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:05788,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,71
|Açılış
|: 788,24
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.926,00
|6.403.524
|% 10,00
|
|BAGFS
|11,55
|10.517.996
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|199.287
|% 10,00
|
|BASCM
|12,10
|496.198
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|1.053.149
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|276.201.010
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|822.452
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|1.267.518
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|355.933.048
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|64.767.156
|% -9,97
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|THYAO
|18,69
|1.793.632.189
|% 0,86
|
|PETKM
|8,45
|1.322.946.911
|% 3,05
|
|KRDMD
|9,30
|1.278.461.865
|% -0,32
|
|TSKB
|1,63
|639.324.538
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,55
|1.147.907.904
|% 3,20
|
|ODAS
|1,65
|426.429.136
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7614
|13,7635
|% 0,33
|
|Euro
|15,5183
|15,5565
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,1742
|18,2653
|% 0,36
|
|Frank
|14,8032
|14,8923
|% -0,55
|
|Riyal
|3,6546
|3,6730
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|1,36
|
|Altın Gr.
|787
|788
|1,00
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,83
|71,83
|1,95
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PCILT
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 307 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 28, 507.00 milyon TL de
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17:57TRGYO
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 921 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 850, 620 adet işlem
-
17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem