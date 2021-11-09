***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.11.2021 18:12
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar
2021 Yılı 3. 3 Aylık Faaliyet Raporu ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976354
BIST
17:561.618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
17:569,7282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0506
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
17:5611,2816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0592
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
17:56571,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,48
|Açılış
|: 571,10
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler17:56
|TSPOR
|6,18
|27.902.570
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,54
|231.704.012
|% 9,38
|
|GSDDE
|4,24
|42.635.983
|% 7,07
|
|PETKM
|7,30
|5.015.397.712
|% 7,04
|
|KARYE
|13,00
|176.695.320
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|361.392.383
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.526.202
|% -9,90
|
|KRGYO
|6,13
|107.645.674
|% -9,85
|
|INVEO
|28,68
|17.135.769
|% -9,24
|
|PETKM
|7,30
|5.015.397.712
|% 7,04
|
|GARAN
|10,67
|3.205.585.221
|% -1,02
|
|THYAO
|18,24
|2.829.048.657
|% 1,05
|
|SISE
|9,34
|1.972.427.795
|% 4,12
|
|SASA
|32,22
|1.409.029.935
|% 5,64
|
|PETKM
|7,30
|5.015.397.712
|% 7,04
|
|YKBNK
|3,10
|1.346.962.737
|% 1,97
|
|ODAS
|1,55
|555.743.395
|% 4,73
|
|GARAN
|10,67
|3.205.585.221
|% -1,02
|
|EKGYO
|2,12
|613.890.605
|% 0,95
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7261
|9,7282
|% 0,52
|
|Euro
|11,2732
|11,2816
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,1335
|13,1994
|% 0,32
|
|Frank
|10,6061
|10,6700
|% 0,51
|
|Riyal
|2,5826
|2,5956
|% 0,38
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-2,91
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|0,63
|
Seans Raporu
17:56
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
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17:59XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 31, 662.00 milyon TL de
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17:59NATEN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
-
17:58SASA
Yüzde 5.70 oranında artışla 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 849, 727 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem