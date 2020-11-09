***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 18:12
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -4.225.105 4.644.482 212.430.583 35.141.972 308.203.788 308.203.788
Diğer Düzeltmeler
53.705 53.705 53.705
Transferler
28 35.141.972 -35.141.972
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.289.870 22.939.633 19.649.763 19.649.763
Dönem Karı (Zararı)
28 22.939.633 22.939.633 22.939.633
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.289.870
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 7.514.975 4.644.482 247.626.260 22.939.633 327.907.256 327.907.256
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940
Transferler
28 40.524.478 -40.524.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.344.920 17.025.720 14.680.800 14.680.800
Dönem Karı (Zararı)
28 17.025.720 17.025.720 17.025.720
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.344.920 -2.344.920 -2.344.920
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -9.439.811 4.644.482 288.177.493 17.025.720 360.619.740 360.619.740
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NA -1.170.452
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.644.605 3.088.825
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -314.960 -503.334
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 1.768.284 2.872.110
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -4.887.361 -7.908.982
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 5.078.642 8.629.031
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.402.876 6.297.963
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -12.182.568 -709.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.448.823 -10.879.306
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.804.435 -31.351.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -514.919 1.628.710
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -15.284.230 3.267.478
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -15.986.049 4.661.100
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 21.324.842 -7.349.761
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -113.490 -3.709.908
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.011.440 19.369.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.918.018 2.605.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
534.893 106.071
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.383.125 2.499.196
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.530.542 40.030.182
Ödenen Faiz
-1.453.324 -2.368.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -1.846.856 -3.209.769
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -3.165.501 -8.700.130
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.875.464 -11.868.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.167.450 435.174
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.167.450 435.174
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.042.914 -10.648.329
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.042.914 -10.648.329
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.345
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.656.139
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.624.867 -5.163.871
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.574.561 -1.983.558
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.574.561 -1.983.558
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.050.306 -3.180.313
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.564.530 8.718.687
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.564.530 8.718.687
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.499.851 6.555.251
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.064.381 15.273.938
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.064.381 8.499.851
Ticari Alacaklar
114.421.933 111.632.897
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 3.014.096 2.197.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 111.407.837 109.435.565
Diğer Alacaklar
1.597.939 1.069.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.597.939 1.069.258
Stoklar
13 155.535.072 140.250.842
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.511.559 4.125.947
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15-38 1.070.802
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15-38 3.440.757 4.125.947
Diğer Dönen Varlıklar
27 89.809 624.702
ARA TOPLAM
287.220.693 266.203.497
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
287.220.693 266.203.497
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
1.467.376 1.660.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.467.376 1.660.005
Diğer Alacaklar
205.538 219.300
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 205.538 219.300
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 11.595.610 11.722.581
Maddi Duran Varlıklar
18 155.404.926 147.868.174
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 28.116.613 38.748.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.825.496 3.945.779
Peşin Ödenmiş Giderler
15 17.245.411 1.644.974
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 8.784.141 7.496.885
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
226.646.112 213.306.996
TOPLAM VARLIKLAR
513.866.805 479.510.493
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 832.885 2.864.126
Ticari Borçlar
10 47.313.380 30.875.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 4.259.255 5.565.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 43.054.125 25.310.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 7.830.931 7.437.523
Diğer Borçlar
885.212 998.702
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 885.212 998.702
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.293.179 27.281.739
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 1.953.061 3.165.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.438.658 4.630.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.766.162 1.787.768
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.672.496 2.842.948
ARA TOPLAM
101.547.306 77.254.206
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.547.306 77.254.206
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 29.435.580 37.589.444
Diğer Borçlar
11 5.904.000 5.904.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 5.904.000 5.904.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 16.360.179 12.823.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 16.360.179 12.823.903
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.699.759 56.317.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
153.247.065 133.571.553
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
360.619.740 345.938.940
Ödenmiş Sermaye
28 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
28 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -9.439.811 -7.094.891
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 4.644.482 4.644.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 288.177.493 247.653.015
Net Dönem Karı veya Zararı
37 17.025.720 40.524.478
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
360.619.740 345.938.940
TOPLAM KAYNAKLAR
513.866.805 479.510.493
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 246.865.208 271.646.298 95.340.929 77.429.358
Satışların Maliyeti
29 -156.870.126 -159.990.247 -59.524.578 -47.545.690
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
89.995.082 111.656.051 35.816.351 29.883.668
BRÜT KAR (ZARAR)
89.995.082 111.656.051 35.816.351 29.883.668
Genel Yönetim Giderleri
30-31 -19.067.722 -20.887.476 -7.152.854 -7.358.389
Pazarlama Giderleri
30-31 -69.309.298 -63.259.410 -24.644.009 -22.719.737
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30-31 -6.391.123 -5.635.490 -1.441.082 -2.096.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 34.781.309 34.860.238 11.233.145 14.624.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -22.265.230 -25.127.147 -6.383.235 -8.133.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.743.018 31.606.766 7.428.316 4.200.126
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 12.182.569 709.160 1.918.139 325.790
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.925.587 32.315.926 9.346.455 4.525.916
Finansman Gelirleri
34 2.384.819 967.080 619.518 344.999
Finansman Giderleri
34 -1.881.810 -4.045.410 -891.838 -1.644.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.428.596 29.237.596 9.074.135 3.225.924
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -3.402.876 -6.297.963 -1.938.435 -996.548
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.028.744 -7.368.809 -1.960.511 -341.041
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
625.868 1.070.846 22.076 -655.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.025.720 22.939.633 7.135.700 2.229.376
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.025.720 22.939.633 7.135.700 2.229.376
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.025.720 22.939.633 7.135.700 2.229.376
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.344.920 -3.289.871 -1.049.944 -930.470
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.006.308 -4.217.783 -1.346.082 -1.192.910
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
661.388 927.912 296.138 262.440
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
661.388 927.912 296.138 262.440
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.344.920 -3.289.871 -1.049.944 -930.470
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.680.800 19.649.762 6.085.756 1.298.906
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.680.800 19.649.762 6.085.756 1.298.906
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887262
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