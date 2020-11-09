***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -4.225.105 4.644.482 212.430.583 35.141.972 308.203.788 308.203.788Diğer Düzeltmeler53.705 53.705 53.705Transferler28 35.141.972 -35.141.972Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.289.870 22.939.633 19.649.763 19.649.763Dönem Karı (Zararı)28 22.939.633 22.939.633 22.939.633Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.289.870Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 7.514.975 4.644.482 247.626.260 22.939.633 327.907.256 327.907.256Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940Transferler28 40.524.478 -40.524.478Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.344.920 17.025.720 14.680.800 14.680.800Dönem Karı (Zararı)28 17.025.720 17.025.720 17.025.720Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.344.920 -2.344.920 -2.344.920Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -9.439.811 4.644.482 288.177.493 17.025.720 360.619.740 360.619.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NA -1.170.452Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.644.605 3.088.825Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -314.960 -503.334Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 1.768.284 2.872.110Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -4.887.361 -7.908.982Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 5.078.642 8.629.031Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.402.876 6.297.963Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 -12.182.568 -709.160İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.448.823 -10.879.306Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -11.804.435 -31.351.939Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -514.919 1.628.710Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -15.284.230 3.267.478Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -15.986.049 4.661.100Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 21.324.842 -7.349.761Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -113.490 -3.709.908Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.011.440 19.369.747İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.918.018 2.605.267Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)534.893 106.071Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.383.125 2.499.196Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.530.542 40.030.182Ödenen Faiz-1.453.324 -2.368.776Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -1.846.856 -3.209.769Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -3.165.501 -8.700.130YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.875.464 -11.868.949Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.167.450 435.174Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.167.450 435.174Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.042.914 -10.648.329Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.042.914 -10.648.329Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.000.345Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.656.139FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.624.867 -5.163.871Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.574.561 -1.983.558Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.574.561 -1.983.558Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.050.306 -3.180.313YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.564.530 8.718.687NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.564.530 8.718.687DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.499.851 6.555.251DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 11.064.381 15.273.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 11.064.381 8.499.851Ticari Alacaklar114.421.933 111.632.897İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-38 3.014.096 2.197.332İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 111.407.837 109.435.565Diğer Alacaklar1.597.939 1.069.258İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.597.939 1.069.258Stoklar13 155.535.072 140.250.842Peşin Ödenmiş Giderler15 4.511.559 4.125.947İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15-38 1.070.802İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15-38 3.440.757 4.125.947Diğer Dönen Varlıklar27 89.809 624.702ARA TOPLAM287.220.693 266.203.497TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR287.220.693 266.203.497DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.001 1.001Ticari Alacaklar1.467.376 1.660.005İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 1.467.376 1.660.005Diğer Alacaklar205.538 219.300İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 205.538 219.300Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 11.595.610 11.722.581Maddi Duran Varlıklar18 155.404.926 147.868.174Kullanım Hakkı Varlıkları19 28.116.613 38.748.297Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.825.496 3.945.779Peşin Ödenmiş Giderler15 17.245.411 1.644.974Ertelenmiş Vergi Varlığı36 8.784.141 7.496.885TOPLAM DURAN VARLIKLAR226.646.112 213.306.996TOPLAM VARLIKLAR513.866.805 479.510.493KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 832.885 2.864.126Ticari Borçlar10 47.313.380 30.875.899İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-38 4.259.255 5.565.395İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 43.054.125 25.310.504Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 7.830.931 7.437.523Diğer Borçlar885.212 998.702İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 885.212 998.702Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)39.293.179 27.281.739Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 1.953.061 3.165.501Kısa Vadeli Karşılıklar23 3.438.658 4.630.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 1.766.162 1.787.768Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 1.672.496 2.842.948ARA TOPLAM101.547.306 77.254.206TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.547.306 77.254.206UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 29.435.580 37.589.444Diğer Borçlar11 5.904.000 5.904.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 5.904.000 5.904.000Uzun Vadeli Karşılıklar25 16.360.179 12.823.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 16.360.179 12.823.903TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.699.759 56.317.347TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER153.247.065 133.571.553ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar360.619.740 345.938.940Ödenmiş Sermaye28 39.916.800 39.916.800Sermaye Düzeltme Farkları28 20.215.765 20.215.765Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 79.291 79.291Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 -9.439.811 -7.094.891Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 4.644.482 4.644.482Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 288.177.493 247.653.015Net Dönem Karı veya Zararı37 17.025.720 40.524.478TOPLAM ÖZKAYNAKLAR360.619.740 345.938.940TOPLAM KAYNAKLAR513.866.805 479.510.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 246.865.208 271.646.298 95.340.929 77.429.358Satışların Maliyeti29 -156.870.126 -159.990.247 -59.524.578 -47.545.690TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)89.995.082 111.656.051 35.816.351 29.883.668BRÜT KAR (ZARAR)89.995.082 111.656.051 35.816.351 29.883.668Genel Yönetim Giderleri30-31 -19.067.722 -20.887.476 -7.152.854 -7.358.389Pazarlama Giderleri30-31 -69.309.298 -63.259.410 -24.644.009 -22.719.737Araştırma ve Geliştirme Giderleri30-31 -6.391.123 -5.635.490 -1.441.082 -2.096.309Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 34.781.309 34.860.238 11.233.145 14.624.658Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -22.265.230 -25.127.147 -6.383.235 -8.133.765ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.743.018 31.606.766 7.428.316 4.200.126Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 12.182.569 709.160 1.918.139 325.790FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.925.587 32.315.926 9.346.455 4.525.916Finansman Gelirleri34 2.384.819 967.080 619.518 344.999Finansman Giderleri34 -1.881.810 -4.045.410 -891.838 -1.644.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.428.596 29.237.596 9.074.135 3.225.924Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -3.402.876 -6.297.963 -1.938.435 -996.548Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.028.744 -7.368.809 -1.960.511 -341.041Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri625.868 1.070.846 22.076 -655.507SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.025.720 22.939.633 7.135.700 2.229.376DÖNEM KARI (ZARARI)17.025.720 22.939.633 7.135.700 2.229.376Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.025.720 22.939.633 7.135.700 2.229.376Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.344.920 -3.289.871 -1.049.944 -930.470Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.006.308 -4.217.783 -1.346.082 -1.192.910Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler661.388 927.912 296.138 262.440Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri661.388 927.912 296.138 262.440Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.344.920 -3.289.871 -1.049.944 -930.470TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.680.800 19.649.762 6.085.756 1.298.906Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.680.800 19.649.762 6.085.756 1.298.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887262BIST