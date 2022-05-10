***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.916.800 20.215.765 79.291 -9.615.086 4.644.482 288.177.493 33.252.582 376.671.327 376.671.327Transferler28 33.252.582 -33.252.582Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.649.392 6.708.219 4.058.827 4.058.827Dönem Karı (Zararı)28 6.708.219 6.708.219 6.708.219Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.649.392 -2.649.392 -2.649.392Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -12.264.478 4.644.482 321.430.075 6.708.219 380.730.154 380.730.154Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -16.179.048 4.644.482 321.430.075 33.988.975 404.096.340 404.096.340Transferler33.988.975 -33.988.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.239.930 44.156.694 38.916.764 38.916.764Dönem Karı (Zararı)28 44.156.694 44.156.694 44.156.694Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.239.930 -5.239.930 -5.239.930Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -21.418.978 4.644.482 355.419.050 44.156.694 443.013.104 443.013.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.211.356 34.866.032Dönem Karı (Zararı)44.156.694 6.708.219Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)44.156.694 6.708.219Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler38.394.913 15.013.048Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 5.976.422 4.487.284Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.932.743 962.419Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.932.743 962.419Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.029.589 6.746.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 12.029.589 6.746.333Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.958.168 1.052.333Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -155.766Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 2.999.709 873.102Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -19.270.110 -7.709.065Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 21.228.569 8.044.062Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.497.991 1.764.679İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-99.680.787 17.223.995Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -120.675.733 3.692.314Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.962.549 1.068.450Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -38.033.781 -10.019.401Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -6.409.223 1.032.255Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 50.673.531 7.827.377Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,20 -1.483.601 153.871Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20.947.985 14.191.039İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-737.416 -721.910Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-679.836 -1.746.808Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-57.580 1.024.898Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-17.129.180 38.945.262Ödenen Faiz-2.999.709 -717.336Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.620.536 -1.503.562Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -5.461.931 -1.858.332YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.923.921 -18.217.562Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.923.921 -18.217.562FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.521.858 -2.650.720Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri190.125.473Kredilerden Nakit Girişleri190.125.473Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-149.514.962 -1.382.339Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.088.653 -1.268.381YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.613.419 13.997.750NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.613.419 13.997.750DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 11.122.037 10.212.835DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 6.508.618 24.210.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 6.508.618 11.122.037Ticari Alacaklar10 296.591.193 196.702.426İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-38 16.070.231 9.527.152İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 280.520.962 187.175.274Diğer Alacaklar11 11.646.736 7.719.531İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 11.646.736 7.719.531Stoklar13 268.453.933 230.420.152Peşin Ödenmiş Giderler15 13.630.056 4.935.974Diğer Dönen Varlıklar27 4.344.455 6.140.933ARA TOPLAM601.174.991 457.041.053TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR601.174.991 457.041.053DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.001 1.001Ticari Alacaklar10 4.658.210 8.032.556İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 4.658.210 8.032.556Diğer Alacaklar11 236.046 200.701İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 236.046 200.701Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 11.178.338 11.226.454Maddi Duran Varlıklar18 207.511.404 195.511.340Kullanım Hakkı Varlıkları19 23.787.563 21.472.884Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.965.970 4.970.419Peşin Ödenmiş Giderler15 5.586.891 7.871.751Ertelenmiş Vergi Varlığı36 14.822.668 12.346.354TOPLAM DURAN VARLIKLAR271.748.091 261.633.460TOPLAM VARLIKLAR872.923.082 718.674.513KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 45.094.184 5.790.140Ticari Borçlar10 147.603.523 116.200.102İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-38 3.675.724 2.148.462İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 143.927.799 114.051.640Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 16.736.562 11.554.212Diğer Borçlar11 3.879.855 5.363.456İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.879.855 5.363.456Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)135.650.902 114.702.917Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 13.660.195 6.624.135Kısa Vadeli Karşılıklar23 5.673.135 4.578.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 4.038.270 2.943.730Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 1.634.865 1.634.864ARA TOPLAM368.298.356 264.813.556TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER368.298.356 264.813.556UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 19.962.773 17.430.281Diğer Borçlar11 5.904.000 5.904.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 5.904.000 5.904.000Uzun Vadeli Karşılıklar25 35.744.849 26.430.336Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 35.744.849 26.430.336TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.611.622 49.764.617TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER429.909.978 314.578.173ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 443.013.104 404.096.340Ödenmiş Sermaye28 39.916.800 39.916.800Sermaye Düzeltme Farkları28 20.215.765 20.215.765Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 79.291 79.291Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 -21.418.978 -16.179.048Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 4.644.482 4.644.482Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 355.419.050 321.430.075Net Dönem Karı veya Zararı37 44.156.694 33.988.975TOPLAM ÖZKAYNAKLAR443.013.104 404.096.340TOPLAM KAYNAKLAR872.923.082 718.674.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 312.593.956 119.822.008Satışların Maliyeti28 -162.642.102 -73.565.312TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)149.951.854 46.256.696BRÜT KAR (ZARAR)149.951.854 46.256.696Genel Yönetim Giderleri29-30 -12.572.269 -7.741.065Pazarlama Giderleri29-30 -76.856.861 -34.707.910Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 -5.460.632 -2.184.062Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 47.637.845 20.301.083Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -43.490.376 -14.258.515ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)59.209.561 7.666.227Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 82.561FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)59.292.122 7.666.227Finansman Gelirleri33 1.285.386 2.938.701Finansman Giderleri33 -3.922.823 -2.132.030SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.654.685 8.472.898Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -12.497.991 -1.764.679Dönem Vergi (Gideri) Geliri-13.664.323 -2.096.787Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.166.332 332.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.156.694 6.708.219DÖNEM KARI (ZARARI)44.156.694 6.708.219Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları44.156.694 6.708.219Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.239.930 -2.649.392Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.549.913 -3.311.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.309.983 662.349Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.309.983 662.349Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.239.930 -2.649.392TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.916.764 4.058.827Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları38.916.764 4.058.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028527BIST