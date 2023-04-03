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***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.04.2023 11:35
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 31.03.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin esas sözleşme değişikliğine izin verildiği tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyu bilgisine saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esas Sözleşme Değişikliği İzin Yazısı.pdf
EK: 2 03.04.2023-10803 Ticaret Sicil Gazetesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130885


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