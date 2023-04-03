***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 31.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin esas sözleşme değişikliğine izin verildiği tarafımıza bildirilmiştir.Kamuoyu bilgisine saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esas Sözleşme Değişikliği İzin Yazısı.pdfEK: 2 03.04.2023-10803 Ticaret Sicil Gazetesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130885BIST