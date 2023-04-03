***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.04.2023 11:35
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 31.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin esas sözleşme değişikliğine izin verildiği tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyu bilgisine saygı ile duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esas Sözleşme Değişikliği İzin Yazısı.pdf
EK: 2 03.04.2023-10803 Ticaret Sicil Gazetesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130885
BIST
11:354.737
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -75,70
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.816
En Düşük
4.713
11:3519,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0323
|Açılış
|: 19,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
11:3520,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0437
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,8418
En Düşük
20,7087
11:351.212,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,37
|Açılış
|: 1.212,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.217,20
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler11:33
|RAYSG
|23,10
|17.949.911
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|1.002.507
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|27.551.832
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,00
|165.756
|% 9,29
|
|ULAS
|13,00
|4.634.240
|% 8,33
|
|BFREN
|4.413,30
|86.511.893
|% -10,00
|
|FENER
|51,95
|94.984.296
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|1.635.705
|% -9,97
|
|KRGYO
|14,08
|28.260.992
|% -8,45
|
|IHAAS
|135,90
|4.107.223
|% -8,24
|
|EKSUN
|94,95
|1.505.875.802
|% 9,77
|
|TUPRS
|537,70
|1.182.331.489
|% 1,43
|
|KOZAL
|21,12
|966.219.635
|% -2,22
|
|THYAO
|116,60
|821.238.123
|% -1,60
|
|ASTOR
|50,50
|742.447.194
|% -4,45
|
|SKBNK
|2,63
|338.830.088
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,09
|319.890.739
|% -1,62
|
|KOZAL
|21,12
|966.219.635
|% -2,22
|
|AKFYE
|15,95
|735.655.669
|% -6,73
|
|ISCTR
|12,04
|530.695.604
|% -0,06
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2005
|19,2053
|% 0,16
|
|Euro
|20,8206
|20,8314
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,5741
|23,6924
|% -0,01
|
|Frank
|20,8206
|20,9460
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1025
|5,1280
|% 0,17
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,40
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|8.206
|8.330
|-36,00
|
|Tam
|8.204
|8.288
|-30,00
|
|Yarım
|4.022
|4.055
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.011
|2.028
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,69
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|4,49
|
Seans Raporu
11:33
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11:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -82, 2 kaybederek (% -1.55 ) 5, 212
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11:48XU100
Endeks 4, 735 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 15, 206.00 milyon TL de
-
11:48TNZTP
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 518 adet işlem
-
11:47TNZTP
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 702 adet işlem
-
11:46GOKNR
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 18.92 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 501, 084 adet işlem