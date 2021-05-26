***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938187BIST