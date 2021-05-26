***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.05.2021 15:20
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938187
BIST
16:491.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,69
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:498,4490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0128
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:4910,3398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0289
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:49517,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,32
|Açılış
|: 517,08
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:49
|RYSAS
|3,74
|5.184.807
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.151.366
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|TUCLK
|9,75
|34.388.373
|% 9,92
|
|KUTPO
|49,50
|3.872.930
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|25.719.500
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|48.661.732
|% -9,99
|
|DERHL
|6,58
|47.982.851
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,01
|1.484.662.985
|% 2,69
|
|THYAO
|12,92
|927.640.735
|% 0,16
|
|TRILC
|49,38
|775.633.381
|% 4,66
|
|KOZAL
|124,20
|764.715.005
|% 1,39
|
|KARSN
|4,88
|590.671.324
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,14
|480.217.483
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,90
|365.661.093
|% 2,70
|
|SKBNK
|1,10
|157.483.493
|% 0,00
|
|TSKB
|1,35
|185.860.615
|% 2,27
|
|THYAO
|12,92
|927.640.735
|% 0,16
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4475
|8,4490
|% -0,15
|
|Euro
|10,3334
|10,3398
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,8992
|11,9589
|% -0,31
|
|Frank
|9,3877
|9,4443
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2447
|2,2559
|% -0,23
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|5,60
|
|Altın Gr.
|517
|518
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.411
|3.467
|22,00
|
|Tam
|3.405
|3.491
|25,55
|
|Yarım
|1.646
|1.688
|12,36
|
|Çeyrek
|825
|844
|6,18
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,24
|68,24
|-0,25
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:02DITAS
Yüzde 5.57 oranında artışla 17.05 lira fiyatla işlem gören hissede 416, 706 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 24 artarak (% 0.90 ) 1, 490
-
17:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRILC
-
17:00XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 13, 334.00 milyon TL de
-
17:00PRKAB
Yüzde 6.55 oranında artışla 12.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 739, 846 adet işlem