***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.04.2021 09:14
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CELAL KAYA KINALI Ticari İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
GÜLTEKİN SAĞLAM Üretim Teknik Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi
MÜZEYYEN ŞİRİN Arge-Ürge Teknik Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932170
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,2002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2146
En Düşük
8,1810
18:059,9593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0100
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0012
En Düşük
9,9254
18:05470,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,95
|Açılış
|: 470,15
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
468,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1926
|8,1995
|% 0,13
|
|Euro
|9,9507
|9,9597
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,4114
|11,4686
|% 0,23
|
|Frank
|8,9775
|9,0316
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1803
|2,1912
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|1,35
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|67,08
|67,08
|0,30
|