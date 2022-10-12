***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.10.2022 15:59
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CELAL KAYA KINALI Ticari İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
GÜLTEKİN SAĞLAM Üretim Teknik Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi
MÜZEYYEN ŞİRİN Arge-Ürge Teknik Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi
HASAN YİTER İdari ve Mali İşler Müdürü Muhasebeci
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071162
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -53,80
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
18:0518,0230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0285
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9715
18:05996,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 996,66
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|40,48
|56.220.968
|% 10,00
|
|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|202.163.380
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.623.836
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.570.402
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|ISGSY
|10,88
|43.300.194
|% -7,33
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,71
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% -1,98
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% -3,76
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% -2,92
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% -1,32
|
|ISCTR
|8,25
|2.277.994.786
|% -0,48
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|AKFGY
|3,98
|575.086.002
|% -2,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5737
|18,5808
|% -0,02
|
|Euro
|18,0009
|18,0230
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,5342
|20,6372
|% 0,99
|
|Frank
|18,5340
|18,6456
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|2,23
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,81
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.723
|6.785
|17,00
|
|Yarım
|3.276
|3.316
|7,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,40
|92,40
|-1,89
|