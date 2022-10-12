***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCELAL KAYA KINALI Ticari İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali MüşavirGÜLTEKİN SAĞLAM Üretim Teknik Genel Müdür Yardımcısı Kimya MühendisiMÜZEYYEN ŞİRİN Arge-Ürge Teknik Genel Müdür Yardımcısı Kimya MühendisiHASAN YİTER İdari ve Mali İşler Müdürü Muhasebecihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071162BIST