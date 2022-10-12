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***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.10.2022 15:59
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CELAL KAYA KINALI Ticari İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
GÜLTEKİN SAĞLAM Üretim Teknik Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi
MÜZEYYEN ŞİRİN Arge-Ürge Teknik Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi
HASAN YİTER İdari ve Mali İşler Müdürü Muhasebeci




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071162


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Cumhuriyet 6.704 6.805 29,00  
Tam 6.723 6.785 17,00  
Yarım 3.276 3.316 7,00  
Çeyrek 1.641 1.658 3,00  
Gümüş.Ons 18,95 18,98 -0,19  
Gümüş Gr. 11,34 11,35 -0,11  
B. Petrol 92,40 92,40 -1,89  
Seans Raporu 18:05
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