***KUVVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***KUVVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [KUVVA]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıKuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)340000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)1,35Satıcının UnvanıVeysi KaynakAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıGökhan Çini /200.000 TL, Temel Yandık / 140.000 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)27,7Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları27,68 - 41,52 TLİşlem Tarihi02/09/2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (Şirket) ortaklarından Veysi Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin % 1,35'ine tekabül eden toplam 340.000 TL nominal değerli payların 200.000 TL nominal değerli kısmının Gökhan Çini'ye, 140.000 TL nominal değerli kısmının Temel Yandık'a pay başına 27,70 TL fiyatla satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 02/09/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059400BIST