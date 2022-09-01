***KUVVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
01.09.2022 18:10
***KUVVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
340000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
1,35
Satıcının Unvanı
Veysi Kaynak
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Gökhan Çini /200.000 TL, Temel Yandık / 140.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
27,7
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
27,68 - 41,52 TL
İşlem Tarihi
02/09/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (Şirket) ortaklarından Veysi Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin % 1,35'ine tekabül eden toplam 340.000 TL nominal değerli payların 200.000 TL nominal değerli kısmının Gökhan Çini'ye, 140.000 TL nominal değerli kısmının Temel Yandık'a pay başına 27,70 TL fiyatla satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 02/09/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059400
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
18:0518,1594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1375
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
18:05992,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,21
|Açılış
|: 992,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1893
|18,2226
|% 0,21
|
|Euro
|18,1345
|18,1603
|% -0,75
|
|Sterlin
|20,9348
|21,0398
|% -0,69
|
|Frank
|18,4295
|18,5406
|% -0,55
|
|Riyal
|4,8311
|4,8553
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-17,61
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-7,22
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.688
|6.758
|-16,00
|
|Yarım
|3.259
|3.304
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,05
|93,05
|-2,59
|