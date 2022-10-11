***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11,10.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin hazırlanan raporun kabulüyle ilgili yönetim kurulu kararı ve fon kullanım raporu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070673BIST