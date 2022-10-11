***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.10.2022 11:51
***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11,10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin hazırlanan raporun kabulüyle ilgili yönetim kurulu kararı ve fon kullanım raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070673
BIST
15:053.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 12,76
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.597
En Düşük
3.564
15:0518,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:0518,0878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0584
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:05998,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,44
|Açılış
|: 998,13
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:05
|ERCB
|46,72
|48.305.377
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|64.646.013
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.482.795
|% 9,84
|
|PINSU
|5,53
|17.833.987
|% 9,50
|
|MARTI
|4,05
|92.596.968
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.994.528
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.179.865
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,66
|199.196.900
|% -7,32
|
|THYAO
|86,00
|2.949.490.828
|% -0,17
|
|PETKM
|14,98
|2.152.668.689
|% 2,88
|
|SASA
|86,45
|2.086.079.036
|% 0,82
|
|ASELS
|32,68
|1.495.499.977
|% -0,31
|
|EKGYO
|4,34
|1.239.554.277
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,34
|1.239.554.277
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,73
|262.038.746
|% 1,17
|
|PETKM
|14,98
|2.152.668.689
|% 2,88
|
|ODAS
|7,90
|964.866.633
|% 4,91
|
|YKBNK
|8,16
|957.467.697
|% 1,37
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5800
|18,5871
|% 0,06
|
|Euro
|18,0757
|18,0878
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,5358
|20,6388
|% 0,27
|
|Frank
|18,5878
|18,6998
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,05
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|2,72
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,61
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|-24,00
|
|Tam
|6.716
|6.766
|-15,00
|
|Yarım
|3.272
|3.308
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,45
|94,45
|-1,74
|
Seans Raporu
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