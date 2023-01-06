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***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.01.2023 12:23
***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kağıt ve Kırtasiye 8650000 408800 TRY 4,73 İştirak
CK Protein ve Bioteknolojik Yatırımlar A:Ş Bioteknoloji ile ilgili araştırma ve deneysel gelştirme faaliyetleri ve ana sözleşmede yer alan diğer işler 50000 100 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094992


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 61,65 59.616.091 % 9,99  
AYES 55,60 870.957 % 9,99  
SNKRN 30,74 5.998.293 % 9,94  
DOKTA 55,90 16.504.292 % 9,93  
EGGUB 104,10 86.196.846 % 9,93  
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14:11 Alış Satış %  
Dolar 18,7547 18,7664 % 0,01  
Euro 19,7122 19,7321 % -0,16  
Sterlin 22,1881 22,2994 % -0,45  
Frank 19,8819 20,0017 % -0,39  
Riyal 4,9784 5,0033 % 0,02  
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14:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 4,98  
Altın Gr. 1.109 1.109 2,74  
Cumhuriyet 7.481 7.594 -5,00  
Tam 7.532 7.593 5,00  
Yarım 3.648 3.712 3,00  
Çeyrek 1.829 1.856 2,00  
Gümüş.Ons 23,50 23,52 0,28  
Gümüş Gr. 14,15 14,17 0,13  
B. Petrol 79,09 79,09 0,40  
Seans Raporu 14:11
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