***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOfma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kağıt ve Kırtasiye 8650000 408800 TRY 4,73 İştirakCK Protein ve Bioteknolojik Yatırımlar A:Ş Bioteknoloji ile ilgili araştırma ve deneysel gelştirme faaliyetleri ve ana sözleşmede yer alan diğer işler 50000 100 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094992BIST