***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.01.2023 12:23
***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kağıt ve Kırtasiye 8650000 408800 TRY 4,73 İştirak
CK Protein ve Bioteknolojik Yatırımlar A:Ş Bioteknoloji ile ilgili araştırma ve deneysel gelştirme faaliyetleri ve ana sözleşmede yer alan diğer işler 50000 100 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094992
BIST
14:135.238
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 121,74
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
14:1318,7664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
14:1319,7321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0323
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
14:131.108,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.108,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler14:11
|HKTM
|61,65
|59.616.091
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|870.957
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|DOKTA
|55,90
|16.504.292
|% 9,93
|
|EGGUB
|104,10
|86.196.846
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,28
|166.248.626
|% -7,92
|
|MARTI
|5,11
|95.736.532
|% -6,75
|
|ADEL
|128,00
|82.411.936
|% -6,64
|
|THYAO
|140,00
|7.172.896.778
|% 3,55
|
|EREGL
|40,26
|5.766.944.833
|% 0,45
|
|ASELS
|61,85
|5.511.245.777
|% 5,01
|
|EKGYO
|9,06
|3.505.283.157
|% 6,84
|
|KRDMD
|18,31
|2.979.323.699
|% 1,72
|
|EKGYO
|9,06
|3.505.283.157
|% 6,84
|
|YKBNK
|10,81
|1.967.059.302
|% 3,15
|
|SKBNK
|2,86
|463.152.231
|% 4,76
|
|KRDMD
|18,31
|2.979.323.699
|% 1,72
|
|EREGL
|40,26
|5.766.944.833
|% 0,45
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7547
|18,7664
|% 0,01
|
|Euro
|19,7122
|19,7321
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,1881
|22,2994
|% -0,45
|
|Frank
|19,8819
|20,0017
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9784
|5,0033
|% 0,02
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|4,98
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|2,74
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.532
|7.593
|5,00
|
|Yarım
|3.648
|3.712
|3,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.856
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|0,13
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|0,40
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:26YEOTK
Yüzde 7.27 oranında artışla 62.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 009, 717 adet işlem
-
14:25XU100
Endeks 5, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 61 üstünde . İşlem hacmi 75, 889.00 milyon TL de
-
14:25EKGYO
Yüzde 6.84 oranında artışla 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 860, 832 adet işlem
-
14:24DGNMO
Yüzde 8.87 oranında artışla 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 729, 355 adet işlem
-
14:23KRONT
Yüzde 5.88 oranında artışla 106.30 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 840 adet işlem