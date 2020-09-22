***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2020 10:03
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876100
BIST
12:471.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,57
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.096
En Düşük
1.085
12:477,6479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0158
|Açılış
|: 7,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:478,9791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:47467,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,92
|Açılış
|: 467,55
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:47
|IDGYO
|6,27
|7.909.856
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,26
|7.809.498
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,70
|269.426
|% 9,98
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|YONGA
|53,50
|437.844
|% -9,93
|
|SISE
|6,59
|858.050.407
|% 0,61
|
|KRDMD
|3,23
|531.090.731
|% 1,57
|
|PETKM
|4,24
|404.800.866
|% 1,92
|
|TCELL
|14,95
|171.083.713
|% 1,77
|
|ISGYO
|1,75
|165.504.842
|% 3,55
|
|KRDMD
|3,23
|531.090.731
|% 1,57
|
|SISE
|6,59
|858.050.407
|% 0,61
|
|PETKM
|4,24
|404.800.866
|% 1,92
|
|ISGYO
|1,75
|165.504.842
|% 3,55
|
|EKGYO
|1,73
|128.250.819
|% 0,00
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6434
|7,6479
|% 0,21
|
|Euro
|8,9735
|8,9791
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,7476
|9,7965
|% -0,07
|
|Frank
|8,3045
|8,3546
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0312
|2,0414
|% 0,10
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-8,80
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.099
|3.176
|11,10
|
|Yarım
|1.498
|1.536
|5,37
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|-0,11
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|0,58
|