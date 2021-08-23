***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2021 12:07
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959986
BIST
16:411.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,96
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
16:418,4634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0212
|Açılış
|: 8,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
16:419,9319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0077
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
16:41490,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,19
|Açılış
|: 490,20
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler16:41
|BRLSM
|11,01
|576.004.413
|% 9,99
|
|ATATP
|37,04
|50.183.984
|% 9,98
|
|BASGZ
|24,68
|154.401.901
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,00
|122.417.572
|% 9,95
|
|VESBE
|51,70
|165.034.123
|% 9,95
|
|EUKYO
|6,22
|10.112.029
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.705.290
|% -9,95
|
|DAGI
|3,89
|12.954.072
|% -4,89
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.176.683.575
|% 1,92
|
|SISE
|8,92
|699.731.199
|% 2,53
|
|THYAO
|12,52
|661.849.588
|% 2,12
|
|SASA
|28,16
|607.235.828
|% 0,93
|
|BRLSM
|11,01
|576.004.413
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.176.683.575
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,59
|206.298.619
|% 1,97
|
|SISE
|8,92
|699.731.199
|% 2,53
|
|PETKM
|6,04
|399.547.031
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,87
|103.281.965
|% 1,08
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4608
|8,4634
|% -0,25
|
|Euro
|9,9274
|9,9319
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,5501
|11,6080
|% 0,23
|
|Frank
|9,2117
|9,2672
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2482
|2,2595
|% -0,33
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|22,59
|
|Altın Gr.
|490
|491
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|28,00
|
|Tam
|3.236
|3.318
|25,14
|
|Yarım
|1.564
|1.605
|12,16
|
|Çeyrek
|785
|802
|6,08
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,12
|
|B. Petrol
|67,32
|67,32
|2,57
|