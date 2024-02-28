***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2024 17:22
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252731
BIST
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18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,1940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0503
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
18:0533,8380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0295
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
18:052.038,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,28
|Açılış
|: 2.038,29
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler17:57
|YAYLA
|17,27
|70.302.065
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|355.225.406
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.362.192
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|416.051.377
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.279.834.170
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|949.411.019
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|5.485.832
|% -10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|VBTYZ
|44,04
|1.111.879.405
|% -9,98
|
|HKTM
|25,84
|269.312.731
|% -9,97
|
|EREGL
|47,04
|22.607.782.234
|% 0,17
|
|THYAO
|278,50
|9.827.574.336
|% -0,62
|
|PGSUS
|861,00
|4.555.433.087
|% 3,92
|
|REEDR
|63,10
|4.251.108.598
|% -9,73
|
|TUPRS
|161,50
|4.175.124.318
|% 0,81
|
|EREGL
|47,04
|22.607.782.234
|% 0,17
|
|EKGYO
|11,23
|3.237.793.239
|% -0,62
|
|ZOREN
|5,42
|1.512.057.734
|% 0,74
|
|ISCTR
|10,92
|2.643.959.483
|% -2,24
|
|ADESE
|2,86
|369.066.842
|% 1,42
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1805
|31,1899
|% 0,15
|
|Euro
|33,8073
|33,8252
|% 0,05
|
|Sterlin
|39,3316
|39,5289
|% -0,11
|
|Frank
|35,2806
|35,4931
|% 0,03
|
|Riyal
|8,2906
|8,3322
|% 0,14
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,37
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|878,84
|879,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|928,93
|932,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,08
|83,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,97
|2.032,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:57
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