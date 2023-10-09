***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.10.2023 09:11
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201902
BIST
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18:008.465
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
0
En Yüksek
0
18:0027,7001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1230
|Açılış
|: 27,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6500
|
28,1164
En Düşük
27,3469
18:0029,2356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0101
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
18:001.648,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 22,92
|Açılış
|: 1.648,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TSPOR
|6,68
|527.704.801
|% 73,96
|
|BIZIM
|53,95
|65.795.338
|% 1,57
|
|ORMA
|123,40
|1.693.750
|% 0,00
|
|KSTUR
|760,00
|1.046.620
|% 0,00
|
|ISBIR
|144,90
|4.308.221
|% 0,00
|
|ORMA
|123,40
|1.693.750
|% 0,00
|
|KSTUR
|760,00
|1.046.620
|% 0,00
|
|ISBIR
|144,90
|4.308.221
|% 0,00
|
|ULAS
|20,20
|9.918.536
|% 0,00
|
|UMPAS
|7,81
|1.725.966
|% 0,00
|
|THYAO
|238,40
|7.375.272.445
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 0,00
|
|PETKM
|23,10
|6.005.515.143
|% 0,00
|
|EREGL
|44,94
|5.873.582.673
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,83
|2.765.074.258
|% 0,00
|
|SKBNK
|6,93
|2.331.979.114
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,38
|355.335.317
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6921
|27,6997
|% 0,44
|
|Euro
|29,2190
|29,2348
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,7224
|33,8915
|% 0,22
|
|Frank
|30,3178
|30,5004
|% 0,43
|
|Riyal
|7,3603
|7,3972
|% 0,39
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,23
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|23,39
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|89,00
|
|Tam
|11.023
|11.232
|225,00
|
|Yarım
|5.529
|5.634
|114,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.817
|57,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,44
|19,47
|0,30
|
|B. Petrol
|87,51
|87,51
|2,93
|
Seans Raporu
18:00
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17:59EGGUB
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