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***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

09.10.2023 09:11
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201902


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Altın Gr. 1.649 1.649 23,39  
Cumhuriyet 11.263 11.433 89,00  
Tam 11.023 11.232 225,00  
Yarım 5.529 5.634 114,00  
Çeyrek 2.756 2.817 57,00  
Gümüş.Ons 21,84 21,88 0,25  
Gümüş Gr. 19,44 19,47 0,30  
B. Petrol 87,51 87,51 2,93  
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