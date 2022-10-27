***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
27.10.2022 21:49
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ekte verilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074903
BIST
11:553.898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -36,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.893
11:5518,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0197
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
11:5518,5438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
11:55988,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,13
|Açılış
|: 988,02
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
986,45
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ERSU
|5,50
|35.417.759
|% 10,00
|
|AKCNS
|41,80
|78.263.377
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|46.298.141
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|VERUS
|89,85
|54.874.180
|% 9,98
|
|AGYO
|6,11
|4.196.501
|% -9,88
|
|ICBCT
|7,82
|57.373.578
|% -9,60
|
|BRSAN
|54,20
|92.878.668
|% -7,74
|
|EUREN
|53,30
|80.963.277
|% -7,14
|
|CRFSA
|59,00
|55.444.500
|% -6,94
|
|THYAO
|98,70
|1.173.817.363
|% -0,70
|
|AKBNK
|14,92
|1.172.057.460
|% -2,04
|
|SASA
|108,60
|1.099.833.862
|% 4,52
|
|TUPRS
|366,30
|976.043.330
|% -1,74
|
|YKBNK
|9,01
|899.112.361
|% -2,80
|
|EKGYO
|4,45
|459.890.838
|% -1,55
|
|YKBNK
|9,01
|899.112.361
|% -2,80
|
|ISCTR
|9,05
|721.496.354
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,92
|1.172.057.460
|% -2,04
|
|SKBNK
|2,07
|133.600.610
|% -1,90
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6098
|18,6181
|% 0,10
|
|Euro
|18,5269
|18,5400
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,4020
|21,5094
|% -0,13
|
|Frank
|18,6413
|18,7536
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,12
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-12,20
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-5,89
|
|Cumhuriyet
|6.597
|6.697
|-42,00
|
|Tam
|6.628
|6.687
|-49,00
|
|Yarım
|3.230
|3.270
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.635
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|-0,77
|