***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 1.370.632 -10.927.638 -16.199.701 71.867.080 0 71.867.080Transferler-16.199.701 16.199.701Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.064.059 -4.871 9.877.822 53.937.010 0 53.937.010Dönem Karı (Zararı)23 9.877.822 9.877.822 0 9.877.822Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)44.064.059 -4.871 44.059.188 0 44.059.188Sermaye Arttırımı23 45.562.404Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)392.543 392.543 0 392.543Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 894.854 86.907.157 -164.089 1.370.632 -27.127.339 9.877.822 171.759.037 0 171.759.037Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 894.854 86.907.157 -164.089 1.370.632 -27.127.339 9.877.822 171.759.037 0 171.759.037Transferler9.877.822 -9.877.822Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.106.885 -12.882 127.295.405 120.175.638 0 120.175.638Dönem Karı (Zararı)127.295.405 127.295.405 0 127.295.405Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.106.885 -12.882 -7.119.767 0 -7.119.767Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.840.743 -4.155.623 -5.996.366 0 -5.996.366Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 -1.840.743 894.854 79.800.272 -176.971 1.370.632 -21.405.140 127.295.405 285.938.309 0 285.938.309Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.924.608 -10.446.976Dönem Karı (Zararı)127.295.405 9.877.822Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 127.295.405 9.877.822Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-114.812.318 -44.442.760Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 59.682 75.559Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-26.741.347 -4.070.616Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -22.355.098 -2.676.962Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -527.527 -213.286Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 -3.904.709 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 45.987 -1.180.368Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-12.612.135 -57.782Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 52.613 57.066Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -2.193.499 -114.848Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -10.471.249 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.465.137 -2.847.297Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 21.164 -21.164Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 -9.431.444 -1.268.141Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -710.893 425.547Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 656.036 -1.983.539Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler30 -366.001 -388.463Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-81.734.869 -32.650.895Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler14 -81.734.869 -32.650.895Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 15.775.813 -4.912.893Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler271.676 409.627İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler27.441.521 24.117.962Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -4.014.129 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.195.653 6.332.994İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -10.195.653 6.332.994Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.443.672 23.201.355İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 0 10.576.591İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.443.672 12.624.764Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler20.450.109 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 20.450.109 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -8.355.391 2.695.342Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 320.010 1.093.525Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.680.827 -4.921.259İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 17.680.827 -4.921.259Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 204.229 -292.156Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler8.886.628 -1.923.665Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10 8.886.628 -1.923.665Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.446 -2.968.395İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -37.446 -2.968.395Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 2.109.496 -465.124İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.836.513 1.365.345Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 1.525.320 366.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 311.193 998.433Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları39.924.608 -10.446.976YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.943.142 7.163.710Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri363.082 7.451.521Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 363.082 7.451.521Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.306.224 -287.811Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -3.300.415 -273.035Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -5.809 -14.776FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.744.835 23.818.532Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 45.954.947Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri23 0 45.954.947İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-5.996.366 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları23 -5.996.366 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22.368.081 0Kredilerden Nakit Girişleri19 22.368.081 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.050.288 -16.426.962Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -12.050.288 -16.426.962Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 0 -241.774Ödenen Faiz30 -7.066.262 -5.467.679YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.236.631 20.535.266NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.236.631 20.535.266DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 24.061.762 3.526.496DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 58.298.393 24.061.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 58.298.393 24.061.762Finansal Yatırımlar4.014.129 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.014.129 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 4.014.129 0Ticari Alacaklar16.776.495 7.377.598İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 16.776.495 7.377.598Diğer Alacaklar1.714.593 283.693İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.714.593 283.693Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar10.220.087 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 10.220.087 0Stoklar9 0 8.650.644Peşin Ödenmiş Giderler150.323 467.473İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 150.323 467.473Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 0 40.793Diğer Dönen Varlıklar723.031 2.059.716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 723.031 2.059.716ARA TOPLAM91.897.051 42.941.679TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR91.897.051 42.941.679DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar95.709 95.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar95.709 95.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 95.709 95.709Ticari Alacaklar347.316 1.003.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 347.316 1.003.279Diğer Alacaklar77.482 73.941İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 77.482 73.941Stoklar9 112.488.678 105.636.304Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 41.590.000 20.900.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 95.758.249 15.627.367Maddi Duran Varlıklar87.063.533 87.340.100Arazi ve Arsalar16 43.485.000 86.970.000Binalar16 40.282.824 0Taşıtlar16 2.142.125 9.930Mobilya ve Demirbaşlar16 1.153.584 360.170Kullanım Hakkı Varlıkları17 1.268.781 1.298.454Maddi Olmayan Duran Varlıklar68.212 110.361Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 68.212 110.361Ertelenmiş Vergi Varlığı31 0 4.226.958Diğer Duran Varlıklar193.123 242.048İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 193.123 242.048TOPLAM DURAN VARLIKLAR338.951.083 236.554.521TOPLAM VARLIKLAR430.848.134 279.496.200KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.450.257 55.277İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.450.257 55.277Banka Kredileri19 8.009.150 20.303Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 441.107 34.974Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.119.179 11.147.074İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.119.179 11.147.074Banka Kredileri19 6.119.179 11.147.074Ticari Borçlar17.410.438 384.915İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 17.410.438 384.915Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 291.361 87.132Diğer Borçlar77.323 168.624İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 58.298 58.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 19.025 110.326Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11.814.146 1.703.814Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 11.814.146 1.703.814Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)100.500 109.536İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 100.500 109.536Kısa Vadeli Karşılıklar2.713.828 4.931.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 18.839 43.460Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 2.694.989 4.888.488Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.054.131 4.149.007İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 4.054.131 4.149.007ARA TOPLAM51.031.163 22.737.327TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.031.163 22.737.327UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar82.141.955 79.902.078İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar82.141.955 79.902.078Banka Kredileri19 81.148.925 78.879.311Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 993.030 1.022.767Diğer Borçlar8.915 11.157İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.915 11.157Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 4.997.780Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 0 4.997.780Uzun Vadeli Karşılıklar178.937 88.821Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 178.937 88.821Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 11.548.855 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER93.878.662 84.999.836TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER144.909.825 107.737.163ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar285.938.309 171.759.037Ödenmiş Sermaye23 100.000.000 100.000.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -1.840.743 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 894.854 894.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)79.623.301 86.743.068Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)79.623.301 86.743.068Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 79.800.272 86.907.157Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -176.971 -164.089Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.370.632 1.370.632Yasal Yedekler23 1.370.632 1.370.632Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -21.405.140 -27.127.339Net Dönem Karı veya Zararı23 127.295.405 9.877.822TOPLAM ÖZKAYNAKLAR285.938.309 171.759.037TOPLAM KAYNAKLAR430.848.134 279.496.200Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 71.874.337 6.667.784Satışların Maliyeti25 -46.307.608 -2.961.758TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.566.729 3.706.026BRÜT KAR (ZARAR)25.566.729 3.706.026Genel Yönetim Giderleri26 -13.435.969 -8.478.138Pazarlama Giderleri26 -1.220.705 -159.932Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 9.580.583 5.265.462Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -3.283.055 -3.176.605ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.207.583 -2.843.187Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 110.291.128 19.992.846TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri28 -40.942 -831.409Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar29 17.677.607 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)145.135.376 16.318.250Finansman Gelirleri30 2.772.881 1.311.216Finansman Giderleri30 -2.431.808 -5.467.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)145.476.449 12.161.787Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.181.044 -2.283.965Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -18.181.044 -2.283.965SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)127.295.405 9.877.822DÖNEM KARI (ZARARI)127.295.405 9.877.822Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0Ana Ortaklık Payları23 127.295.405 9.877.822Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.119.767 44.059.188Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 -9.440.572 41.961.244Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -12.882 -6.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.333.687 2.104.189Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi23 2.333.687 2.104.189Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.119.767 44.059.188TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)120.175.638 53.937.010Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0Ana Ortaklık Payları23 120.175.638 53.937.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004205BIST