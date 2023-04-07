***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24.10.2022 tarihli KAP yayınında Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi'nin %100 iştiraki olan KGY Yönetim İnşaat Hizmetleri Anonim Şirketi, 21.10.2022 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan bir varlık/şirket alımı için gerekli incelemeleri yapmak ve süreçlerin başlaması için başvurularda bulunduğu bildirilmiştir. Süreçle ilgili herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmamakla birlikte işlemler devam etmekte olup gelişmelerden yatırımcılarımız bilgilendirilecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134021BIST