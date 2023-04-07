***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2023 18:32
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.10.2022 tarihli KAP yayınında Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi'nin %100 iştiraki olan KGY Yönetim İnşaat Hizmetleri Anonim Şirketi, 21.10.2022 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan bir varlık/şirket alımı için gerekli incelemeleri yapmak ve süreçlerin başlaması için başvurularda bulunduğu bildirilmiştir. Süreçle ilgili herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmamakla birlikte işlemler devam etmekte olup gelişmelerden yatırımcılarımız bilgilendirilecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134021
BIST
18:054.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 11,83
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.955
En Düşük
4.899
18:0519,2544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 19,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
18:0521,0764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0427
|Açılış
|: 21,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
18:051.242,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.242,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
|
|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
|
|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
|
|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
|
|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
|
|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2258
|19,2544
|% 0,02
|
|Euro
|20,9611
|21,0764
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,8184
|23,9378
|% -0,20
|
|Frank
|21,1694
|21,2969
|% -0,09
|
|Riyal
|5,1134
|5,1391
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,54
|
|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.517
|8.597
|34,00
|
|Yarım
|4.160
|4.207
|17,00
|
|Çeyrek
|2.080
|2.103
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|